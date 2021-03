Por IG - Último Segundo

Publicado 05/03/2021 00:00

Uma moradora de Parada de Lucas disse que Luanna foi vítima da "covardia" dos policiais, que teriam entrado atirando na comunidade. "Não pensaram nas pessoas que estavam saindo para o trabalho. Infelizmente esse tipo de covardia só acontece nas comunidades", disse.

De acordo com a Polícia Civil, a operação de ontem foi montada com base em denúncias da SuperVia e de usuários dos trens, que alertaram sobre a movimentação de bandidos em estações da região, tentando montar bocas de fumo nas dependências do serviço de transporte.

Após tomar conhecimento de áudios, que circulam em grupos de WhatsApp, dando conta de que a polícia teria atuado com truculência e supostamente invadido casas sem mandados de busca e apreensão, a Defensoria Pública informou que está acompanhando os relatos e direcionando as denúncias para o promotor plantonista.