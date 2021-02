Por IG - Gente

Publicado 01/02/2021 00:00 | Atualizado 01/02/2021 11:19

A cartunista Laerte Coutinho, de 69 anos, teve alta médica ontem e deixou o Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, para continuar em casa o tratamento da covid-19, segundo o novo boletim médico. "Com progressiva melhora de seu estado clínico, a cartunista Laerte Coutinho (69) teve alta hospitalar do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), às 10h da manhã deste domingo (31/1), para continuidade do tratamento em regime domiciliar", informa nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital. Rafael Coutinho, filho de Laerte, comemorou a alta no pai. "Estamos indo pra casa! Beijo enorme a todos que mandaram enxurradas de mensagens lindas. Um mais especial a TODA EQUIPE do InCor. O susto maior passou, ela recupera bem, agora é dia a dia melhorar e voltar a boa e velha forma", escreveu em seu Instagram.

Laerte estava internada desde o dia 21 de janeiro com Covid-19 e foi transferida para a UTI na terça-feira. Na quarta-feira, o InCor divulgou que Laerte continuava na UTI "sob tratamento medicamentoso, associado a suporte ventilatório não invasivo, catéter de oxigênio e fisioterapia respiratória". No dia seguinte, o instituto informou que Laerte havia deixado a UTI após melhora do quadro clínico da cartunista. Ela ficou em tratamento medicamentoso no quarto, com o uso de "cateter de oxigênio e fisioterapia respiratória".