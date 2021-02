Por IG - Último Segundo

Publicado 11/02/2021 00:00

Na Vila Aliança, na Zona Oeste, bandidos voltaram a atravessar ônibus e caminhão na entrada da comunidade para dificultar a entrada da Polícia Militar, que realizou uma operação no local pelo segundo dia consecutivo. Na véspera, quatro supostos narcomilicianos morreram em confronto com a PM e 10 foram presos. O consórcio Rio Ônibus informou que houve um aumento no número de sequestros de coletivos pelos bandidos, que os usam como barricadas contra a polícia. Em 2020, foram 30 episódios e, neste início de 2021, já são 10 casos registrados.