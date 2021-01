Por IG - Último Segundo

Publicado 17/01/2021 00:00

Um grave acidente entre lanchas em Angra dos Reis, no litoral sul do estado, no início da tarde de ontem, resultou em quatro mortos e dois feridos. O Corpo de Bombeiros confirmou que, às 12h41, foi acionado por causa da colisão. A Capitania dos Portos, da Marinha, também foi acionada e colhia depoimentos de testemunhas para levantar as possíveis causas do acidente.

A batida entre as duas lanchas teria ocorrido próximo à Ilha de Paquetá, mas há informações que apontam para localidades da Ilha de Calaca e Ilha Itanhangá. Duas pessoas ficaram feridas, segundo informações, com escoriações leves. Em vídeos publicados nas redes sociais, as embarcações aparecem, filmadas por pessoas que passavam pelo local. Uma equipe de resgate da Marinha iniciou operações imediatamente. Na estrada de acesso à Angra do Reis, na Costa Verde fluminense, havia intensa circulação de viaturas da Polícia Civil e de veículos dos Bombeiros, relatam testemunhas.️