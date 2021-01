Por IG - Esporte

Publicado 25/01/2021 00:00

Vítima de outro trágico acidente aéreo em 2016, no qual morreram 71 pessoas, a Chapecoense emitiu nota de solidariedade. "Infelizmente, sabemos como é este momento de dor insuperável por perdas irreparáveis e gostaríamos que nenhuma outra agremiação tivesse que sentir o mesmo (...) Vocês não passarão por isso sozinhos", diz trecho da nota. O Palmas informou que o legado do presidente Lucas Meira jamais será esquecido: "Nós sonhamos junto com você. Nós comemoramos junto com você. Nós voltamos a vencer, junto com você. Agora, choramos a sua perda, com o compromisso de manter o seu sonho vivo".