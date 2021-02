Por IG - Esporte

Publicado 12/02/2021 00:00

Perto de garantir uma vaga na Libertadores, o Fluminense iniciou o planejamento da próxima temporada junto a Roger Machado. Clube e treinador já estão apalavrados e a diretoria só aguarda o fim do Campeonato Brasileiro, onde o Tricolor ocupa a quinta colocação, para fazer o anúncio oficial. O contrato firmado será de dois anos.

Atual comandante do Fluminense, Marcão retornará ao time Sub-23 no restante de 2021. Ele é parte da comissão técnica permanente e já ocupava esse cargo antes da saída de Odair Hellmann para os Emirados Árabes. A equipe de aspirantes, inclusive, é a que irá disputar o início do Carioca.

Roger está sem clube desde que foi demitido do Bahia, em setembro. Não é a primeira vez que o treinador de 45 anos está no radar tricolor. O presidente Mário Bittencourt sondara a situação do treinador antes do acerto com Odair Hellmann. Pedro Abad, mandatário anterior, também gostava do nome, mas não conseguiu fechar.

Roger Machado tem história no Fluminense. Gaúcho, ele encerrou a carreira como jogador nas Laranjeiras, em 2008, e seu nome está marcado pelo gol do título da Copa do Brasil, em 2007. Foram 123 jogos e dez gols entre 2006 e 2008. A identificação com o Fluminense, aliada à possibilidade de trabalho com os jovens, pesaram a seu favor.

Como treinador, Roger teve passagens por Juventude, Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG e Palmeiras antes de chegar ao Bahia. Ele conquistou os títulos do Campeonato Mineiro de 2017 pelo Galo e o bicampeonato baiano, em 2019 e 2020.

Feliz com a boa fase do Fluminense no Brasileiro, Marcão falou sobre a possível chegada de Roger Machado. Tranquilo, admitiu que se o ex-lateral for contratado, ele irá ajudar no trabalho do técnico.

"Não sei. O presidente já anunciou? Se acontecer, é um cara super do bem, trabalhador. Se vier vai contar com a ajuda do Marcão e todos que estão nesse processo. Vamos esperar nossa diretoria decidir. Na hora que bater o martelo, se for isso mesmo, vai ser recebido de braços abertos", disse Marcão, após o 0 a 0 com o Atlético-MG, quarta-feira, no Maracanã.