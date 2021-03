Por IG - Último Segundo

Publicado 02/03/2021 00:00

No mesmo evento no Corcovado, que lançou o projeto de celebração dos 90 anos do Cristo Redentor, o governador do estado em exercício, Cláudio Castro (PSC), disse acreditar que o avanço da vacinação garantirá uma vida "100% normal ou em um grau de normalidade muito grande" até outubro. "Eu acredito muito que nos próximos 60 dias esse processo de vacinação já vai estar muito mais acelerado, principalmente com a produção da Fiocruz e do Butantan", acrescentou o governador, que foi contrário a um projeto de lei, da Alerj, sobre a compra de vacinas pelo governo do estado, optando por continuar no plano nacional de imunização.