Carro é furtado. Um Meriva prata com a placa Lkx6167 - Rede social

Carro é furtado. Um Meriva prata com a placa Lkx6167 Rede social

Publicado 23/12/2024 15:03

Iguaba Grande - Um carro foi furtado na madrugada deste sábado (21), em Iguaba Grande. O veículo, um Meriva prata com a placa Lkx6167, foi levado por volta das 2h30, em frente à residência da proprietária, localizada no bairro Jardim Solares.



A vítima, identificada como Fernanda Magalhães, fez um apelo nas redes sociais, pedindo ajuda para encontrá-lo e destacando que utilizava o automóvel como seu único meio de transporte.



Qualquer informação que ajude na localização do veículo deve ser comunicada imediatamente às autoridades para que as investigações sejam conduzidas.

A vítima faz apelo nas redes sociais Rede social