Publicado 01/09/2021 20:44 | Atualizado 01/09/2021 20:45

Itaboraí - A abertura oficial do Desafio Solidário Internacional (DSI) será nesta quinta-feira (02/09), na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. Idealizado pelo ultramaratonista Cleberton Souza, o evento terá apoio da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), e conta com uma programação extensa até o dia 12 de setembro.

O objetivo do desafio é arrecadar alimentos e distribuir para as famílias em vulnerabilidade social, clínicas de reabilitação e projetos sociais com crianças e idosos.

Ao todo, serão cinco esteiras e cinco rolos para bicicletas disponibilizadas na Praça Marechal Floriano Peixoto, durante os dias do evento, para atingir a marca de 1001 km, com os inscritos revezando de 8h às 23h.

Mas para rechear a programação do DSI, a SEMEL montou um cronograma de atividades para lá de atrativo a céu aberto, sendo a maioria deles, na própria praça. No sábado (04/09), será promovido um aulão aberto de Taekwondo, às 9:30h.

O tradicional momento das famílias de Itaboraí no domingo (05/09) também continuará das 9h às 17h. O evento seguirá todos os protocolos, medidas de seguranças e prevenção à covid-19.

O Domingo na Praça especial DSI contará com: roda de capoeira, às 10h; aulão e apresentação do Espaço de Dança Muniz Menezes, às 16h; aulão de Crossfit, às 18h; e escolinha de atletismo para crianças.

Além disso, as ruas ao redor da praça estarão fechadas para os carros, para que as crianças, jovens e responsáveis possam desfrutar do espaço para brincar, fazer piquenique e curtir o dia em família.

Na segunda-feira (06/09), um aulão de Muay Thai agitará o início de noite, às 19h. Já no fim de semana seguinte, o esporte seguirá predominando na Praça Marechal Floriano Peixoto. O sábado (11/09) começará cedo, às 7h, com a 2ª Corrida e Caminhada do 35º Batalhão de Polícia Militar (percurso de 5km).

Para o encerramento das atividades, no domingo (12/09), o já tradicional passeio ciclístico percorrerá a cidade, com origem e destino na praça, também a partir das 7h. Um aulão de Crossfit, às 8h, e uma cerimônia de fechamento, às 11h, marcarão o fim do desafio.

DSI

A ação solidária é uma iniciativa do ultramaratonista Cleberton Souza, que decidiu encerrar sua carreira com esse desafio em Itaboraí. Além do papel social, o atleta, que é empresário na cidade há 10 anos, correu 5.000 km em 55 dias na maior prova de corrida do planeta.

Programação

02/09 - Abertura, às 10h

04/09 - Aulão aberto de Taekwondo, às 9:30h

05/09 - Domingo na Praça especial DSI, 9h às 17h

05/09 - Roda de capoeira, às 10h

05/09 - Aulão e apresentação do Espaço de Dança Muniz Menezes, às 16h

05/09 - Aulão de Crossfit, às 18h

05/09 - Escolinha de atletismo infantil

06/09 - Aulão de Muay Thai, às 19h

11/09 - Corrida e caminhada do 35º BPM, às 7h

12/09 - Passeio ciclístico, às 7h

12/09 - Aulão de Crossfit, às 8h

12/09 - Escolinha de atletismo infantil

12/09 - Encerramento, às 11h