Guarda Municipal de Itaboraí lança sistema digital para atender cidadãosFoto: Divulgação

Publicado 31/08/2021 12:23 | Atualizado 31/08/2021 12:23

Maricá - Com o objetivo de valorizar a participação popular no processo de otimização e aperfeiçoamento da gestão pública, a Secretaria Municipal de Segurança, por meio da Guarda Municipal de Itaboraí (GMI), lançou o sistema digital de ouvidoria, nesta segunda-feira (30/08). Agora o cidadão itaboraiense tem um novo canal de contato para encaminhar manifestações e efetuar denúncias, que é através do endereço: http://ouvidoria.gmitaborai.site/.

A ouvidoria da GMI foi criada nos termos da Lei Complementar Municipal (nº.: 260/2019). O novo canal de comunicação possibilita que a população envie elogios aos trabalhos prestados pelos agentes da instituição, críticas, sugestões de melhorias e reclamações, além de oferecer acesso à informação. O sistema visa também atender o previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais (lei nº.: 13.022/2014).

“O nosso objetivo é estar cada vez mais próximos dos munícipes. Por isso, colocamos em prática a Ouvidoria da GMI, no intuito de propiciar a participação popular. Essa é uma importante ferramenta para promover democracia, na medida em que constitui um canal de interlocução entre o cidadão e o poder público”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Heitor Baldow.

O novo sistema foi desenvolvido por um inspetor da própria instituição. Atualmente, a Guarda Municipal de Itaboraí conta com efetivo de 181 agentes, divididos em quatro setores: Grupamento de Especial de Proteção Ambiental (GEPAM); Grupamento Especial de Ronda Escolar (Gere); Grupamento Especial de Trânsito (GET); e Banda Municipal Visconde de Itaborahy.