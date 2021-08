Ao assinar as desapropriações, o prefeito garantiu que investir em Educação é investir no futuro das crianças itaboraienses - Foto: Divulgação

Publicado 27/08/2021 11:49 | Atualizado 27/08/2021 11:50

Itaboraí - Os moradores dos bairros de Visconde, Venda das Pedras e São José, em Itaboraí, podem comemorar. O prefeito Marcelo Delaroli desapropriou três áreas para a construção de escolas. Os decretos de desapropriação foram publicados no Diário Oficial. As novas unidades educacionais terão capacidade para atender, cada uma, alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Ao assinar as desapropriações, o prefeito garantiu que investir em Educação é investir no futuro das crianças itaboraienses.

"Estamos avançando bastante no que diz respeito à Educação. Esse é o grande compromisso do governo: fazer um trabalho de qualidade em relação as nossas crianças. A Educação é um direito social fundamental e é dever do Estado promovê-la. Estamos muito comprometidos em melhorar as condições da rede municipal, pois os cidadãos que formamos hoje serão os integrantes de uma sociedade consciente e responsável amanhã", disse Marcelo Delaroli.

A aquisição do terreno é de suma importância para a atual administração, que vem realizando grandes investimentos na Educação. O início das obras para a construção da unidade será realizada após o término do processo licitatório. As obras estão em fase de elaboração de projeto para que posteriormente possa ser realizada a licitação.

De acordo com o secretário de Educação, Mauricilio Rodrigues, as unidades irão atender a necessidade dos alunos dos bairros.

"Essas novas escolas irão atender a demanda da população local. A desapropriação é importante, pois a creche que será erguida ali tem como finalidade a garantia de uma educação de qualidade e com segurança para os nosso alunos, possibilitando, por conseguinte, que as mães que trabalham fora tenham onde deixar seus filhos sob os cuidados de pessoas atenciosas e confiáveis", afirmou.

A dona de casa Janaína da Silva, de 30 anos, ressaltou a importância do bairro receber uma unidade de ensino. "Tenho uma filha de dez anos e não tenho condições de pagar uma escola particular. Estou muito feliz que vou poder contar com uma unidade de ensico no meu bairro. Para nós a construção dessa escola vem em boa hora. Com certeza esse colégio vai trazer mais tranquilidade e economia para as famílias aqui do bairro", afirmou a moradora de Venda das Pedras.

Os terrenos escolhidos no bairro de Visconde são os lotes: 8, 9, 10, 28 e 29 com a área total de 1.800,00m². Já em Venda das Pedra a construção será na Estrada de Rodagem que vai de Venda das Pedras para Pico com 2.973,75m². Em São José a área desmembrada tem 4.850ms² na Estrada do mesmo nome.