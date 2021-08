De acordo com o prefeito Marcelo Delaroli, diversos projetos estão sendo desenvolvidos junto com a empresa que irão melhorar a qualidade de vida da população - Foto: Divulgação

De acordo com o prefeito Marcelo Delaroli, diversos projetos estão sendo desenvolvidos junto com a empresa que irão melhorar a qualidade de vida da populaçãoFoto: Divulgação

Publicado 25/08/2021 12:22

Itaboraí - Com objetivo de buscar a ampliação de distribuição de água e esgoto na cidade, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, recebeu em seu gabinete para anunciar investimentos, o diretor executivo, Rafael Fendrick, e o diretor superintendente, Sérgio Braga, da concessionária Águas do Rio, empresa da Aegea Saneamento que vai assumir as atividades no sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto no município.

Ao todo, o município receberá R$227 milhões divididos em três parcelas: R$ 147 milhões em 2021, R$ 35 milhões em 2022 e R$ 35 milhões em 2025. Esses valores são parte da divisão dos R$22,689 bilhões arrecadados com o leilão da privatização da Cedae, a companhia de saneamento do Rio de Janeiro. Além disso, a concessionária Águas do Rio também irá investir nos primeiros cinco anos de gestão somente em Itaboraí o valor de R$ 264 milhões e R$ 1 bilhão durante os 35 anos de concessão.

Publicidade

Durante o encontro, os dirigentes apresentaram os planos da empresa para os próximos anos no município e informaram sobre projetos como a implantação de redes de esgotamento sanitário nos bairros, a melhoria e ampliação dos serviços em toda a cidade. De acordo com o prefeito Marcelo Delaroli, diversos projetos estão sendo desenvolvidos junto com a empresa que irão melhorar a qualidade de vida da população.

“Estamos trabalhando para resolver um antigo problema que atinge boa parte da população de Itaboraí, como a falta de água e rede de tratamento de esgoto. Nós vamos trabalhar em conjunto com a Águas do Rio e Governo do Estado para não faltar mais água em Itaboraí. Além disso, vamos fazer um mapeamento conjunto para verificar se há esgoto clandestino sendo descartado em algum rio. A ideia é preservar os nossos recursos naturais e garantir o bem-estar da nossa população”, destacou Marcelo Delaroli.

Publicidade

Os representantes da empresa de saneamento colocaram-se à disposição do prefeito para atuar em parceria com o município, dando celeridade às obras na cidade, acompanhando os investimentos em infraestrutura que vêm sendo feitos por parte do município, com urbanização e pavimentação. As intervenções da concessionária terão acompanhamento e fiscalização, envolvendo a Prefeitura de Itaboraí e agências reguladoras para garantia dos investimentos na cidade.

Para o diretor-superintendente, Sérgio Braga, da concessionária Águas do Rio, a principal expectativa da empresa é de levar saneamento básico e qualidade de vida para os moradores. “Somos embaixadores da saúde, estamos olhando para a população. Nossa meta é fortalecer o sistema e ampliar a cobertura do abastecimento de água, favorecendo o desenvolvimento econômico e bem-estar para a cidade. Além dos investimentos na distribuição de água e na coleta de esgoto, vamos contratar os moradores de Itaboraí para trabalharem na nossa empresa”.