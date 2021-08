Em sequência, as demais famílias foram sendo chamadas para finalizar a ocupação de todas unidades - Foto: Divulgação

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais, realizou nesta sexta-feira (20/08), o sorteio de apartamentos do empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí, na comunidade da Reta, no Bairro Esperança, em Itaboraí. Mais de 500 famílias foram contempladas com os apartamentos do Minha Casa Minha Vida.

Essa foi a penúltima etapa antes da posse. Nos próximos dias, os contemplados realizam a vistoria final, acompanhados do representante da construtora antes de se mudarem de forma definitiva. Primeiramente, foram sorteadas as unidades do primeiro andar, que são destinadas a pessoas com algum membro da família com deficiência.

Completando o primeiro e segundo andar, foram sorteados os idosos ou pessoas com parentes na terceira idade. Em sequência, as demais famílias foram sendo chamadas para finalizar a ocupação de todas unidades.

"Com muita alegria, participamos do 4° sorteio do Minha Casa Minha Vida, em Itaboraí e está sendo difícil segurar a emoção de ver tanta gente realizando o sonho da casa própria. Que orgulho tenho em poder anunciar a construção de duas creches, uma escola em tempo integral e um posto de saúde, para atender a população que já está aqui e os que estão chegando agora.", comentou o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

Após o sorteio, cada beneficiário se dirigia até a mesa de agendamento para vistoria do apartamento. A assinatura do contrato e entrega das chaves só é feita após concluído este processo.

“Este, sem dúvida, é um momento de muita satisfação para a administração do prefeito Marcelo Delaroli, pois estamos reduzindo o déficit habitacional em nossa cidade e também realizando o maior sonho de uma família que é ter sua casa própria. As famílias que serão beneficiadas são famílias de baixa renda que precisam deste apoio do poder público”, afirmou a secretária municipal de Habitação e Serviços Sociais, Sheila Rodrigues.

Essas unidades habitacionais foram construídas por meio de parceria entre os governos federal e municipal. Os imóveis vão atender famílias de baixa renda, que recebem até R$1,8 mil e que já realizaram cadastro na Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais.

A primeira sorteada foi a aposentada Lurdes de Souza Firmino Ivone Fontela Barbosa, 67 anos. Ela conta que está tudo pronto para a mudança da casa alugada na própria Reta para o imóvel próprio. "Estou muito feliz. Hoje a casa em que moro tem muitos problemas quando chove forte, por isso não vejo a hora de entrar naquele apartamento que está bem lindo. Já tive a oportunidade de conhecer o condomínio e fiquei encantada", disse a aposentada que vai morar com o neto de 18 anos.

O empreendimento Residencial Viver Melhor Itaboraí conta com 3 mil apartamentos divididos em prédios de cinco pavimentos. Possui área de lazer com churrasqueira, salão de reuniões, quadra poliesportiva, área com brinquedo e estacionamento. O condomínio também conta com unidades adaptadas para pessoas com deficiência. Cada imóvel tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos e área de serviço.