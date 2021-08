Itaboraí

"Domingo na Praça" com música, apresentação de dança e encontro de motociclista em Itaboraí

As atividades começam com apresentação de dança da Cia. Muniz Menezes às 10h, depois é a vez dos artistas Lucas e Filipe encantarem a todos com muita voz e violão, tocando clássicos da MPB

Publicado 14/08/2021 18:37 | Atualizado há 3 dias