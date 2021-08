71ª DP - Foto: Marcelo Tavares

71ª DPFoto: Marcelo Tavares

Publicado 16/08/2021 13:30 | Atualizado 16/08/2021 13:31

Itaboraí - Militar da Marinha do Brasil é autuado por ameaça após denúncia de tentativa de assalto a uma van escolar, no Bairro Santo Expedito em Itaboraí. Policiais localizaram o carro Renault Clio que supostamente era do acusado e fizeram uma abordagem.

Durante a ação foi descoberto que o motorista é um militar da Marinha do Brasil, dentro do carro foi encontrada uma pistola calibre 380mm. O militar informou que estava no momento trabalhando como motorista de aplicativo e que levava uma senhora até seu destino no momento da denúncia.

O militar foi levado para a 71ª DP onde foi autuado por ameaça. A arma permaneceu apreendida para análise da autoridade judiciária.