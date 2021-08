O projeto visa formar profissionais que tenham interesse em atuar com a arte, através das oficinas que serão oferecidas, com a possibilidade de contratação. - Foto: Divulgação

O projeto visa formar profissionais que tenham interesse em atuar com a arte, através das oficinas que serão oferecidas, com a possibilidade de contratação.Foto: Divulgação

Publicado 12/08/2021 15:32 | Atualizado 12/08/2021 15:32

Itaboraí - Para reforçar a campanha de combate à exploração do trabalho infantil no município, a Prefeitura de Itaboraí promoveu uma ação de conscientização na Avenida 22 de Maio, no Centro, na manhã da última quarta-feira (11/08). A atividade foi realizada por equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Os agentes utilizaram faixas e panfletos para sensibilizar motoristas nos principais semáforos da região. Além disso, também percorreram as ruas com maior incidência de casos para alertar os comerciantes, apresentar os canais de denúncia e prestar atendimento a crianças e jovens, quando flagrados.

A coordenadora do PETI, Lívia Alves, destacou que a principal luta é priorizar os investimentos em programas que possam tirar essas crianças e adolescentes da força de trabalho e levá-las de volta à escola e programas de proteção social que possam ajudar as famílias a evitar essa escolha.

"Infelizmente, com o impacto da pandemia, temos visto um aumento significativo de crianças nas ruas vendendo doces e outras atividades que tiram de forma trágica a infância delas. Nossa responsabilidade é sensibilizar e instrumentalizar a sociedade para reconhecer a exploração do trabalho infantil como grave forma de violação de direitos humanos", destaca a coordenadora do PETI, Lívia Alves.

Para incentivar a formação desses adolescentes, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social estabeleceu uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e um circo. O projeto visa formar profissionais que tenham interesse em atuar com a arte, através das oficinas que serão oferecidas, com a possibilidade de contratação.

A população também pode contribuir nesse combate denunciando pelo Disque 100 ou diretamente nas unidades do Conselho Tutelar, pelos canais: 2635-3657/98837-8730 (CT1) ou 2635-5727/99779-4152 (CT2).