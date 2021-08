Polícia prende suspeita de mutilar criança recém-nascida. - Foto: Lucas Benevides

Publicado 12/08/2021 09:46 | Atualizado 12/08/2021 09:46

Itaboraí - Uma mulher foi detida por policiais da Divisão de Homicídio acusada no envolvimento na morte de um bebê prematuro de 6 meses de gestação. A ação aconteceu na última terça-feira, no bairro Ampliação em Itaboraí.

De acordo com os agentes a mulher foi encontrada em casa com sangue nas pernas dizend que era resultado de dores na gravidez durante a madrugada e não sabia o que poderia ter acontecido. Ela foi conduzida até o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói. Após o resultado dos exames será possível concluir a responssabilidade da suspeita no caso.

O corpo do recém nascido foi encontrado nos fundos de uma casa na Rua Manoel Lopes de Oliveira, na Ampliação. O corpo do bebê estava mutilado e ainda não se sabe se a mutilação pode ter sido provocada por animais.

O corpo do recém-nascido foi levado para o IML no Barreto em Niterói.