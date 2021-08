Homem morre após acidente de moto em Itaboraí - Foto: Internet

Homem morre após acidente de moto em ItaboraíFoto: Internet

Publicado 11/08/2021 08:38

Itaboraí - Na última segunda-feira, um homem morreu após sofrer um acidente de moto na Avenida Vinte e Dois de Maio, no Centro em Itaboraí.

Segundo relatos, populares perceberam o motociclista caído no chão e acionaram o Corpo de Bombeiros. Ao chegar no local infelizmente nada pôde ser feito para salvar a vida de Andrei Baptista do Nascimento, de 28 anos, que acabou morrendo antes da chegada do socorro.

Publicidade

Policiais do 35º BPM estiveram no local para realizar a perícia técnica. Após os procedimentos, o corpo do motociclista foi encaminhado para o IML, Tribobó.