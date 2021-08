Acontecerá no próximo dia 15/08 - Foto: Raquel Morais

Acontecerá no próximo dia 15/08 Foto: Raquel Morais

Publicado 10/08/2021 14:07

Maricá - Olhos pidões. Focinho gelado. Muito dengo e companheirismo. Acertou quem pensou em animais de estimação. E eles, cães e gatos, vão estar esperando para serem adotados no próximo dia 15, no ItaboraíPlaza, que fica na BR-101. O mall vai montar uma feira de adoção das 13h às 16h na Praça de Eventos A.

Ao todo serão 80 graciosos bichinhos que estarão à espera de um lar. Todos os animais já são castrador, vacinados e vermifugados. Para que a adoção seja realizada, é necessário ser maior de 18 anos e mostrar a identidade, CPF e comprovante de residência.

A iniciativa é uma parceria com o projeto Leve um Anjo pra Casa que atua há mais de 10 anos na luta do abandono de animais na rua. O projeto tem o apoio do Detran -RJ, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e do Dr. Ramon Nunes; que é o veterinário do projeto e atua como voluntário.

OItaboraíPlazafunciona de segunda à sábado das 10h às 22h e domingo e feriado as lojas e quiosques funcionam das 13h às 22h, a Praça de Alimentação das 11h às 22h e Restaurantes das 12h às 22h. O shopping fica na Rodovia BR 101, Km 295 - Sentido Norte –Itaboraí. Mais informações pelo telefone (21) 3785-8585.