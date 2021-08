Na ocasião, o governador entregou também o cheque no valor de R$ 9,6 milhões do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS/Região Metropolitana para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior. - Foto: Divulgação

10/08/2021

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, entregaram para a população, nesta terça-feira (10/08), as obras de pavimentação nos bairros Joaquim de Oliveira e Quissamã. Realizada, graças a parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, as obras têm o objetivo de solucionar um problema crônico que os moradores das localidades enfrentam por conta da falta de pavimentação.

Na ocasião, o governador entregou também o cheque no valor de R$ 9,6 milhões do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS/Região Metropolitana para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior. O programa é destinado à melhoria da qualidade do atendimento regional dos hospitais de média e alta complexidade do SUS. E abrange os hospitais de referência da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana II, que poderão aderir ao programa desde que atendam alguns requisitos, como receber pacientes de outros municípios.

“Aqui em Itaboraí, nós temos os poderes Legislativo e Executivo em harmonia, assim como o município com o estado. Se não fosse a ajuda do governador não conseguiríamos estar aqui entregando. Essa região ficou 40 anos esperando asfalto, e hoje estamos entregando um pouco de dignidade para esses moradores. Ele disse que não iria faltar nada para Saúde e hoje também está cumprindo a palavra que deu. E juntos vamos fazer a transformação que Itaboraí tanto precisa. Vamos reabrir o restaurante popular e também trazer o Segurança Presente”, discursou o prefeito Marcelo Delaroli.

Já o bairro de Quissamã, a Avenida Genésio da Costa Cotrim, mais conhecida como Estrada do Quissamã, e mais dez ruas receberam as melhorias e os serviços de calçadas, meio-fio e drenagem. Após a execução das obras de pavimentação asfáltica, foram instalados na via travessias elevadas e tachões refletivos, além de pintura de faixas para sinalização viária.

Em Joaquim de Oliveira, a Rua Darly Lobosco recebeu um quilômetro de asfalto, 100 metros de rede de águas pluviais, meio-fio, calçadas, paisagismo e novos semáforos. A região foi a primeira contemplada com o material produzido pela Usina de Asfalto, e já tinha recebido colocação de novas manilhas, que ajudarão no escoamento de água.

“Começamos um trabalho de reconstrução do nosso estado. Tínhamos que aprender a trabalhar juntos e, assim, conseguimos ajudar as prefeituras distribuindo recursos para ajudar na pandemia, honrar compromissos, e isso é prova que se trabalhar junto a gente consegue entregar. Esse asfalto que vocês estão vendo aqui é só o começo de uma grande parceria. Itaboraí é sim importante para o estado. São mais de R $9 milhões para o hospital de Itaboraí e vamos voltar aqui para entregar a revitalização de toda a Av. 22 de Maio, a reforma de todas as escolas estaduais de Itaboraí para demonstrar que a educação é o nosso futuro. Temos muito o que fazer, é só o começo”, disse o governador Cláudio Castro.

As equipes trabalharam dia e noite com equipamentos e máquinas, para garantir a qualidade do serviço que tem a proposta de dinamizar o acesso das pessoas e gerar mais conforto e segurança para pedestres e motoristas. Os moradores expressam que esta é uma solicitação pela qual esperavam com muita ansiedade e agora agradecem pelo benefício, principalmente por tratar-se de ruas com muitas residências.

“Eu estou impressionado com essa obra. Não é uma obra incompleta. Fizeram tudo. A minha rua estava horrível, agora está com asfalto de primeira qualidade. Eu rodo a cidade inteira e estou vendo o que está mudando. A Prefeitura está trabalhando muito e transformando Itaboraí. A verdade é que a nossa vida está melhorando”, disse Francisco Nascimento, 72 anos, morador há 50 anos de Quissamã.

Estiveram presentes nas cerimônias a primeira-dama, Pâmela Delaroli; o presidente da Câmara de Vereadores de Itaboraí, Elber Correa, o diretor-geral, Hédio Mataruna; vereadores; e os secretários municipais.