Domingo na PraçaFoto: Divulgação

Publicado 14/08/2021 18:37 | Atualizado 14/08/2021 18:38

Itaboraí - A próxima edição do projeto “Domingo na Praça” (15/08) da Prefeitura de Itaboraí juntamente com as secretarias municipais de Turismo e Eventos; Cultura; Transporte; Segurança; e Esporte e Lazer terá atração musical, aula de dança para crianças, práticas esportivas, espaços culturais abertos e feira de artesanato. O fechamento das ruas do entorno do centro histórico da Praça Marechal Floriano Peixoto vai acontecer das 8h às 17h.

As atividades começam com apresentação de dança da Cia. Muniz Menezes às 10h, depois é a vez dos artistas Lucas e Filipe encantarem a todos com muita voz e violão, tocando clássicos da MPB. A Biblioteca Joaquim Manuel de Macedo abre às portas a partir das 9h.

A praça também será palco do encontro de motociclistas da região. Serão 28 motoclubes esperados para confraternizar com muito rock roll. Para encerrar o domingo de atividades, às 16h, será promovido um aulão de Cross Fit para ninguém ficar parado.

Na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, a exposição “Jota Rodrigues: o Poeta da Vida Atrevida” estará disponível para visitação do público, de 8h às 17h. Com curadoria do antropólogo e professor Ricardo Gomes de Lima, a mostra contém manuscritos, fotografias, folhetos de cordel escritos e impressos pelo próprio artista.

Uma tenda da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) estará dando apoio ao evento distribuindo máscaras, aferindo a temperatura e disponibilizando álcool em gel. Ficarão restritas apenas para circulação de pedestres: a Rua João Caetano (na esquina com a Rua Bomfim) e a Rua Fidélis Alves (esquina com a Rua Prefeito João Augusto Andrade). Além da entrada da praça pela lateral da Paróquia São João Batista.

Equipes treinadas e preparadas pela Secretaria Municipal de Segurança e agentes da Guarda Municipal estarão nas ruas informando corretamente o cidadão sobre as mudanças e supervisionando as atividades. As ruas fechadas poderão ser utilizadas apenas para estacionamento.