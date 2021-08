O excelente resultado rendeu bons frutos, a 24ª edição da OBA ocorreu no primeiro semestre deste ano e o resultado saiu agora durante o mês de agosto. - Foto: Divulgação

Publicado 13/08/2021 09:10 | Atualizado 13/08/2021 09:10

Itaboraí - Alunos da E.M Guilherme de Miranda Saraiva conquistaram cinco medalhas na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) edição de 2020. Devido a pandemia, a cerimônia de premiação foi realizada nesta quinta-feira (12/08) na escola com a presença da subsecretária de Gestão de Ensino, Gláucia Vieira, representando a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), direção da escola, professores, alunos e seus responsáveis.

Foram quatro alunos premiados com a medalha de bronze - Ana Alice da Silva Cavalcante, Letícia da Silva Bastos, Maria Eduarda da Conceição Tardim Fonseca e Samara de Almeida dos Santos - e um aluno premiado com a medalha de ouro - Thales Flôr Campos. Nem a pandemia com a interrupção das aulas presenciais impediram a preparação dos estudantes. O professor de Ciências e representante da OBA, Carlos Alexandre, manteve o planejamento de aulas especiais e plano de estudo para auxiliar os estudantes. Os alunos utilizaram também o aplicativo da OBA para completar os estudos.

“Vivemos um tempo conturbado e no meio de tanta turbulência temos uma notícia ótima dessa que é ter nossos alunos premiados na OBA que é a nível nacional. Estamos reconhecendo não só nossos alunos, mas também a educação pública de qualidade. Estamos orgulhosos!”, disse Carlos Alexandre.

A OBA é uma olimpíada científica promovida pelo Ministério da Educação que ocorre anualmente envolvendo estudantes das escolas públicas e privadas de todo o país. Desde 2011, com o apoio da SEMED, da direção da escola, professores e alunos se mobilizam para participar da competição nacional.

“A palavra aqui hoje é Transformação. Acredito que é através da educação que conseguimos transformar vidas. A iniciativa de participar de programas como esse estimulam outros alunos. A premiação é apenas uma consequência do excelente trabalho desenvolvido por todos.”, parabenizou a subsecretária de Gestão de Ensino, Gláucia Vieira.

O excelente resultado rendeu bons frutos, a 24ª edição da OBA ocorreu no primeiro semestre deste ano e o resultado saiu agora durante o mês de agosto. Mais uma vez, os alunos do E.M Guilherme de Miranda Saraiva tiveram destaque conquistando dessa vez sete medalhas (três ouros, uma prata e três bronzes). A entrega das medalhas será daqui dois meses.

“Estou feliz de participar dessa cerimônia com a minha mãe, colegas e professores. Ganhar a medalha é um estímulo para continuarmos estudando. Queremos continuar o grupo de estudos para participar de outras olimpíadas.”, disse Thales Campos, que também ganhará uma medalha na premiação da 24ª edição da OBA.