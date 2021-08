A escolha estratégica visa contemplar o ponto final de linhas intermunicipais de vans e ônibus. - Foto: Divulgação

A escolha estratégica visa contemplar o ponto final de linhas intermunicipais de vans e ônibus.Foto: Divulgação

Publicado 16/08/2021 19:55

Itaboraí - Principal via de passagem que corta o município, a Avenida 22 de Maio ganhou reforço de sinalização, que garante mais segurança aos pedestres. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS), iniciou a marcação de faixas de travessia e de retenção ao longo de toda a extensão. Além disso, três novos abrigos em pontos de ônibus foram instalados na cidade.

O trabalho começou na altura de Joaquim de Oliveira, onde foi entregue a obra de pavimentação da Rua Darly Lobosco. Com o objetivo de reduzir o índice de acidentes de trânsito na entrada do bairro, a região ganhou um novo semáforo e uma rotatória para direcionar o tráfego de veículos.

Ao longo da semana, a remarcação das faixas de travessia e de retenção foi ampliada por toda extensão, chegando a Rio Várzea e Venda das Pedras. De acordo com o secretário municipal de Transporte, Heitor Baldow, a revitalização da sinalização horizontal na avenida garante mais segurança ao pedestre e contribui para uma direção segura para os motoristas.

"A Avenida 22 de Maio é uma importante via de ligação do município. Por isso, uma sinalização adequada e clara é essencial para realizar a organização do trânsito e promover mais segurança aos pedestres. Essas faixas têm a função de evitar acidentes e garantir uma movimentação segura por toda a cidade", afirmou o secretário Heitor Baldow.

Abrigos de ônibus

Para proporcionar uma espera mais segura aos usuários de transportes coletivos rodoviários, três novos abrigos em pontos foram instalados na cidade. O primeiro deles foi implantado em uma das pontas da Avenida 22 de Maio, na altura do Trevo da Reta. A escolha estratégica visa contemplar o ponto final de linhas intermunicipais de vans e ônibus.

A estrutura de três metros conta com proteção contra chuvas e assento. Os outros dois abrigos foram instalados na RJ-114, em Pachecos, sendo um deles posicionado na região limítrofe com o município vizinho, promovendo mais segurança na baldeação dos passageiros.

"Nunca vi uma coisa tão maravilhosa quanto essa acontecendo aqui em Pachecos. Um novo ponto de ônibus, limpeza das árvores. A gente usa muito essa parada e não tinha iluminação, não tinha nada", contou a comerciante Nilcilea Azevedo, que é moradora do bairro há 33 anos.