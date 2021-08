O objetivo é capacitar os alunos para atuarem como profissionais no mercado de eventos - Foto: Divulgação

Publicado 19/08/2021 13:52 | Atualizado 19/08/2021 13:52

Itaboraí - Jovens de Itaboraí a partir de 14 anos até 17 anos podem se inscrever para aprender técnicas circenses. A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Circo de La Costa está promovendo todas as segundas-feiras curso de artes circenses gratuito para jovens da cidade na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. O objetivo é capacitar os alunos para atuarem como profissionais no mercado de eventos.

São duas turmas, uma pela parte da manhã das 9h às 11h, e outra pela tarde das 14h às 16h. Cada uma com 15 vagas. Os alunos aprendem técnicas de malabares, monociclo, equilibrismo, maquiagem artística e ainda noções de iluminação cênica e sonorização de espetáculos.

“A base do curso é o malabarismo e equilibrismo. A medida que o aluno domina esses dois conceitos vai avançando para outras técnicas circenses de acordo com a sua aptidão. Nossa intenção é formar novos profissionais para atuar no projeto itinerante do Circo de La Costa que serve como porta de entrada no mercado de trabalho. O profissional de circo pode atuar em eventos no Brasil todo e até em trabalhos internacionais”, explicou o diretor do Circo de La Costa e professor do curso, Roberto La Costa.

A parceria do circo com a Prefeitura de Itaboraí se estende a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMEDS), cerca de dez adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa estão participando do curso para se capacitarem e serem encaminhados para o mercado de trabalho. Os jovens da cidade que quiserem se inscrever podem ir das 8h às 17h na sede Secretaria Municipal de Cultura, no Centro, ou entrar em contato através do número do Circo de La Costa (21) 98779-7304.