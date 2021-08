A Caravana Digital também visa atualizar esse cadastro para futuras ações da categoria - Foto: Divulgação

A Caravana Digital também visa atualizar esse cadastro para futuras ações da categoriaFoto: Divulgação

Publicado 17/08/2021 16:42 | Atualizado 17/08/2021 18:01

Itaboraí - Uma parceria entre a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), e o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1), vai trazer o atendimento do profissional de Educação Física para Itaboraí. Na próxima sexta-feira (20/08), a Caravana Digital passará pela sede da SEMEL, no Centro, oferecendo uma série de serviços para a categoria, de 11h às 15h.

O projeto tem o objetivo de facilitar o deslocamento e melhorar o atendimento do profissional que reside distante do CREF1, que fica localizado na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio. Entre os serviços que serão prestados estão: coleta digital e foto; segunda via de cédula; primeiro registro; pagamento; e registro de PJ.

"Temos muitos profissionais da Educação Física no município e percebemos que a maior dificuldade que a categoria encontra é ter que se deslocar até o Rio para resolver essas questões profissionais. Essa é uma importante parceria para promover a valorização da profissão em Itaboraí", destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho.

De acordo com o presidente da Comissão de Educação Física do CREF1, Alexandre Arêas, Itaboraí tem mais de 350 profissionais de Educação Física registrados. A Caravana Digital também visa atualizar esse cadastro para futuras ações da categoria.