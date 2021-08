A diretora do Departamento de Imunobiológicos e Rede de Frio, Norma Paiva, ressalta a função estratégica do setor na logística das principais campanhas de vacinação em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 19/08/2021 13:34 | Atualizado 19/08/2021 13:34

Itaborai - Para melhorar a qualidade do armazenamento de vacinas e soros, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), adquiriu seis novas câmaras de conservação, com capacidade de 500 litros cada. Os equipamentos foram instalados no Departamento de Imunobiológicos e Rede de Frio, localizado no Centro.

De acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde, Renato Botticini, a modernização das câmaras garante a conservação da temperatura de forma padronizada (entre 2ºC e 8ºC). A substituição dos equipamentos também vai de encontro à recomendação de armazenamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"Melhorar a qualidade do armazenamento dessas substâncias é garantir mais segurança aos usuários na ponta. Sempre cumprimos as recomendações das autoridades de Saúde e, por isso, surgiu a necessidade de modernizar também as câmaras de conservação, contemplando maior capacidade para a rede", explicou o superintendente.

A diretora do Departamento de Imunobiológicos e Rede de Frio, Norma Paiva, ressalta a função estratégica do setor na logística das principais campanhas de vacinação em Itaboraí.

"Somos responsáveis pelo armazenamento e distribuição das vacinas das mais diversas campanhas de imunização no município. Além disso, também fazemos um importante trabalho de capacitação dos profissionais da rede municipal de Saúde para manusear essas substâncias nas unidades", destacou a diretora.