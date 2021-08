Prefeitura de Itaboraí e Polícia Rodoviária Federal conscientizam motoristas sobre trânsito seguro - Foto: Divulgação

Publicado 18/08/2021 09:48 | Atualizado 18/08/2021 09:48

Itaboraí - Com o objetivo de sensibilizar motoristas sobre a educação no trânsito e prevenir acidentes, a Prefeitura de Itaboraí realizou, na manhã desta terça-feira (17/08), uma ação de conscientização na Avenida 22 de Maio, no Centro. A operação conjunta entre as secretarias municipais de Transportes (SEMTRANS) e Segurança (SEMSEG) foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação com o tema "No trânsito, sua responsabilidade salva vidas!" contou com apoio da Guarda Municipal de Itaboraí, que montou um corredor em uma das faixas da avenida para realizar a abordagem aos veículos. O secretário municipal de Segurança e de Transportes, Heitor Baldow, participou da operação e destacou a importância de realizar um trabalho educativo no trânsito.

"Essa operação em parceria com a PRF é uma forma de conscientizar e sensibilizar os motoristas dentro da nossa cidade, para que não cheguem às rodovias cometendo infrações. São hábitos, como o uso de cinto de segurança e cadeirinhas para crianças, que evitam acidentes e salvam vidas", afirmou o secretário.

Na operação, foram distribuídos panfletos informativos, com códigos QR ("QR Code") que levam os usuários a vídeos da Polícia Rodoviária Federal, com explicação sobre a importância da revisão veicular, uso de cinto de segurança, dirigibilidade e motocicletas.

"A Polícia Rodoviária Federal tem entre suas missões a questão da segurança viária, que compreende a educação no trânsito, a fiscalização de veículos e a investigação de acidentes. Se conseguirmos atingir esse tripé, vamos conseguir reduzir o número de mortos no trânsito, que hoje no Brasil, gira em torno de 30 mil pessoas por ano", explicou o supervisor de operações da 2ª Delegacia de PRF (Niterói), Carlos Siqueira.