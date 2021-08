Pavimentação de Estrada em Manilha é entregue - Foto: Divulgação

Publicado 20/08/2021 08:29 | Atualizado 20/08/2021 08:29

Maricá - A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), tem realizado intenso trabalho na melhoria da infraestrutura do município. As ações fazem parte do planejamento estratégico da administração, que tem como principal objetivo oferecer mais segurança, conforto e qualidade de vida, obras que atendem aos anseios dos moradores.

Uma das vias mais importantes do bairro de Manilha, a Estrada do Chalet - conhecida popularmente como Rua dos Argentinos - recebeu obras de drenagem, calçada e pavimentação, totalizando um quilômetro. E ainda contemplou drenagem, pavimentação e calçada, beneficiando mais de 3 mil moradores da região.

Ao todo, 2.400 metros de asfalto, e a Prefeitura não vai parar nessa rua. Vai asfaltar até a pista e outras ruas do bairro, também nas próximas etapas do cronograma. As ações visam proporcionar mais qualidade de vida para a população e melhorar a trafegabilidade e mobilidade urbana para toda a população, em todas as regiões da cidade.

"Hoje foi a vez de Manilha receber o asfalto que tanto precisa e aqui na Estrada do Chalet, a população já começou a acompanhar essa transformação. Muito obrigado a todos pelo carinho e paciência. Nós ainda temos muito trabalho pela frente, então vamos nessa sempre juntos para transformar. Estamos trabalhando em mais um lugar que está recebendo nosso cuidado e hoje é a estrada dos Argentinos, antiga estrada do Chalet aqui em Manilha", disse o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

“Esse é o tipo de melhoria que transforma a vida das pessoas. Estradas pavimentadas facilitam o acesso a estruturas de Saúde e Educação, facilitam o dia a dia dos moradores. É uma melhoria que promove um salto de desenvolvimento em benefício para a nossa cidade. Estamos trabalhando incansavelmente para transformar todos os bairros de Itaboraí”, enfatizou o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana Filho.

As obras de pavimentação e infraestrutura visam maior segurança e fluidez do trânsito, além de dar uma cara nova para a cidade. Em breve mais ruas irão receber alguma benfeitoria, seguindo o planejamento de trabalho da Prefeitura. A esperança dos moradores é que seja asfaltado até a pista. Moradores saiam das suas casas para assistir o asfalto “caindo” e repetiam “não acredito que é verdade!”.

“Depois de 60 anos, tantos prefeitos e vereadores daqui da cidade prometeram e agora chegou um prefeito de fora que está fazendo. Isso é uma maravilha. Se ele continuar fazendo vai a governador. Ele é diferenciado, sempre está em contato com o povo. Ele falou que iria colocar a Usina de Asfalto para funcionar e asfaltar Itaboraí toda. E ele tá cumprindo com a palavra“, disse Pedro da Kombi (Transporte alternativo), morador do condomínio da rua do Chalet.