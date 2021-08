O evento foi idealizado pelo ultramaratonista Cleberton Souza e será promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) - Foto: divulgação

Itaboraí - As inscrições para os interessados em participar do Desafio Solidário Internacional (DSI) que acontece entre os dias 2 e 12 de setembro, em Itaboraí, já estão abertas. Para se inscrever é necessário entrar no site e preencher o cadastro através do link: http://desafiodsi.com/ O evento foi idealizado pelo ultramaratonista Cleberton Souza e será promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

O objetivo do desafio é arrecadar alimentos e distribuir para as famílias em vulnerabilidade social, clínicas de reabilitação e projetos sociais com crianças e idosos. Ao todo, serão cinco esteiras e cinco rolos para bicicletas disponibilizadas na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, durante os dias do evento para atingir a marca de 1001 km, com os inscritos revezando de 8h às 23h.

A ação solidária é uma iniciativa do ultramaratonista Cleberton Souza, que decidiu encerrar sua carreira com esse desafio em Itaboraí. Além do papel social, o atleta, que é empresário na cidade há 10 anos, correu 5.000 km em 55 dias na maior prova de corrida do planeta.

O evento poderá contar com a colaboração de atletas profissionais e amadores de corrida de diversos países. Na compra de uma camiseta do evento, todo valor arrecadado será doado para instituições que desempenham importante trabalho social. Além disso, o participante automaticamente está habilitado para correr.