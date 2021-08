Drogas e armas apreendidas durante tiroteio no bairro do Visconde - Foto: Divulgação

Drogas e armas apreendidas durante tiroteio no bairro do ViscondeFoto: Divulgação

Publicado 23/08/2021 13:00 | Atualizado 23/08/2021 13:00

Itaboraí - Cinco elementos apontados por participar do movimento de tráfico de drogas no bairro do Visconde foram presos em flagrante com drogas e armas. Houve troca de tiros durante a ação porém ninguém se feriu.

Durante a patrulha, policiais foram alvejados por cerca de dez homens. A polícia conseguiu fazer um cerco tático e ter sucesso na ação.

Publicidade

Foram apreendidas duas pistolas, um fuzil e uma grande quantidade de drogas que ainda está por ser contabilizada.