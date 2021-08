Duas máquinas em ação para a limpeza do programa que já está em ação - Divulgação

Duas máquinas em ação para a limpeza do programa que já está em açãoDivulgação

Publicado 26/08/2021 18:03

Itaboraí - Depois do desassoreamento de toda a extensão do Rio Iguá, o Programa Limpa Rio iniciou nesta quinta-feira (26/08), o serviço de limpeza nos três quilômetros do Rio Tambutaí, no bairro Morada do Sol. A iniciativa é fruto de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), com a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

O Programa Limpa Rio tem como objetivo a manutenção e limpeza dos leitos e margens dos corpos hídricos. As demandas de Itaboraí foram solicitadas pelo prefeito Marcelo Delaroli. A expectativa é retirar cerca de 91 mil m³ (metros cúbicos) de sedimentos desses corpos hídricos para destinação ambiental adequada. Ao todo, uma máquina e dois caminhões estão sendo usados para o serviço.

A previsão da Prefeitura é que com a retirada dos pontos de retenção, a água tende a seguir seu curso com mais facilidade, reduzindo significativamente os riscos de alagamentos. Além de evitar a presença de gigogas no canal e a proliferação dos mosquitos Aedes Aegypti e pernilongos.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), Jhonatan Ferrarez, esclareceu que esse trabalho é fundamental para a prevenção de enchentes na cidade.

"Estamos sempre realizando esse trabalho de prevenção, pois essas intervenções são necessárias para evitar inundações e a proliferação de vetores na cidade", comentou o secretário.

Morador há mais de 45 anos de Morada do Sol, o aposentado Renildo Galvão, de 57 anos, agradeceu ao prefeito Marcelo Delaroli pelas melhorias na cidade e está otimista com o resultado da limpeza do canal.

“Os problemas com enchentes são recorrentes, mas com a dragagem será minimizado. É algo necessário. É terrível quando transborda e invade as casas. Mas agora tenho certeza que vai melhorar. Estávamos esperando esse trabalho há anos. Foram muitas promessas”, disse o morador.