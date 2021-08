Homem é executado no quintal de casa após assalto. - Foto: Vitor Soares

Homem é executado no quintal de casa após assalto.Foto: Vitor Soares

Publicado 30/08/2021 09:42 | Atualizado 30/08/2021 09:43

Itaboraí - Cerca de 15 homens armados invadiram uma casa no bairro da Morada do Sol em Itaboraí. Segundo o relato, os homens invadiram a casa a anunciando um assalto, levando um aparelho de televisão, celular e pertences da família.

No final da ação, o dono da casa identificado como Mauro Sérgio de Araújo da Silva foi chamado para o lado de fora da casa, no quintal. No quintal, Mauro Sérgio foi executado a tiros. A vítima tinha anotações criminais pelos crimes de receptação e ameaça.

O caso será investigado pela delegacia especializada.