Casa de show estrapola durante pandemia em ItaboraíFoto: Reprodução

Publicado 31/08/2021 10:07 | Atualizado 31/08/2021 10:07

Itaboraí - Uma casa de show estrapolou durante a pandemia no último sábado. A casa com shows e muita aglomeração. Vídeos na internet mostram pessoas abraçadas cantando e sem máscara sem qualquer fiscalização por parte do estabelecimento ou da prefeitura de Itaboraí.

A prefeitura se posicionou afirmando que enviará uma equipe de fiscalização para reiterar o estabelecimento sobre as normas da pandemia de covid-19.