Prefeitura realiza mutirão da vacinação de Covid-19 neste sábado e domingoFoto: Divulação

Publicado 30/08/2021 11:33 | Atualizado 30/08/2021 13:52

Itaboraí - O entra e sai nos postos marcaram o primeiro dia do mutirão da vacinação realizado, neste fim de semana, sábado (28/08), pela Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). A campanha se estendeu até o dia 29 (domingo) em 12 unidades abertas das 8h às 12h para realizar a vacinação.

A iniciativa promoveu a aplicação da primeira e segunda dose da vacina contra Covid-19 em pessoas com 18 anos ou mais, que não compareceram aos postos nos prazos indicados para receber a imunização completa e garantir a proteção contra a doença.

O objetivo da ação foi oferecer dois dias a mais para imunização da população, além de aumentar a cobertura vacinal na cidade. Até o momento, 135.301 itaboraienses já tomaram a primeira dose e 61.789 pessoas já estão com a vacinação completada.

Para garantir a imunização, era necessário ser morador de Itaboraí e apresentar comprovante de residência e documento. O secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, acompanhou a movimentação nas unidades.

“Precisamos imunizar toda população de Itaboraí. Somente com nosso município totalmente imunizado é que iremos retomar com segurança as nossas atividades. Quero convidar toda a população para procurar uma unidade de Saúde para receber a primeira ou segunda dose dos imunizantes disponíveis”, frisou a gestor.

Em buscas de dias melhores e a sensação de alívio levaram o morador do Outeiro das Pedras, Carlos Pablo Aguiar, de 38 anos, a procurar o Posto de Saúde Milton Rodrigues da Rocha. O itaboraiense fez questão de descrever este momento.

“Estou feliz em receber a vacina. Essa era a preocupação com a minha esposa e dos meus filhos. Agora, vou continuar me cuidando. Foi muito bom esse mutirão porque eu trabalho durante a semana, mas agora eu estou vacinada”, destacou.

Documentos necessários para vacinação são (original e cópia):

– Documento de identificação com foto;

– Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou cartão do SUS;

— Comprovante de residência

Prioridade

Gestantes, puérperas e lactantes devem tomar o imunizante no Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e na Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha. Para receber o imunizante, elas devem apresentar prescrição ou autorização médica.

Endereços dos postos de Saúde da Força Tarefa contra a Covid-19

- Unidade Básica de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Av. Vereador Hermínio Moreira, 206 – Centro

- Unidade de Sáude da Família Granjas Cabuçu

Rua 06 Nº 20, QD 16, No Bairro Granja Cabucu - Itaboraí/Rj

- Unidade de Saúde de Família (USF) Porto das Caxias

Rua Tenente Joaquim Rabelo de Matos, 353, Porto das Caxias

- Unidade de Saúde de Família (USF) Reta Nova

Av. José Maria Nanci, s/n, quadra 42 – Esperança

- Unidade de Saúde da Família Antônio Bravo Peccini – USF Itambi

Rua Rui Barbosa, s/n, Itambi

- Unidade de Saúde da Família Maria Aparecida da Silva Pereira – USF Joaquim de Oliveira

Rua Vinte e Dois, s/n, Joaquim de Oliveira

- Unidade de Saúde da Família Maria do Rosário Oliveira – USF Apolo

Rua Alcebíades Gomes Pereira, s/n, lote 48, quadra 40 – Apolo II