A ação solidária é uma iniciativa do ultramaratonista Cleberton Souza, que decidiu encerrar sua carreira com esse desafio em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 03/09/2021 09:56

Itaboraí - Unir esporte e solidariedade. Esse é o objetivo do Desafio Solidário Internacional (DSI), que teve a abertura oficial, nesta quinta-feira (02/09), na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), vem prestando o apoio institucional ao evento promovido pelo ultramaratonista Cleberton Souza.



A programação seguirá até o dia 12 de setembro com todos os protocolos, medidas de seguranças e prevenção à covid-19. A iniciativa do desafio é arrecadar alimentos não perecíveis e distribuir para as famílias carentes de Itaboraí. Durante os dias de evento, são cinco esteiras e cinco rolos para bicicletas disponibilizadas na Praça Marechal Floriano Peixoto, durante os dias do evento, para atingir a marca de 1001 km, com os inscritos revezando de 8h às 23h.



Além da solidariedade, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, que participou da corrida, destaca a importância de cuidar da saúde. “O DSI está de parabéns. Principalmente durante a pandemia, muitas famílias estão com a necessidade de alimentos em suas casas. Ver a disposição e a boa vontade do atleta em nos ajudar nesta ação, através de suas habilidades nas corridas, com certeza enaltece e enobrece o espírito de solidariedade entre as pessoas com os cuidados contra a Covid-19”, enfatizou o chefe do Executivo.



Emocionado em realizar o evento em sua terra natal, o ultramaratonista Cleberton Souza, agradeceu o apoio da Prefeitura de Itaboraí. "Vamos deixar um legado para o esporte e, principalmente, para combater a fome em nosso município. Estamos juntamos o útil ao agradável. Vamos marcar a solidariedade na cidade que eu amo. O DSI significa Marcelo salvando Itaboraí. Eu gostaria de agradecer demais a todos da Prefeitura, aos patrocinadores e a população que acredita no nosso projeto", comentou o atleta.



O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, acredita na atividade física como uma das maneiras de manter a qualidade de vida e ajudar aos itaboraienses no momento tão difícil. “Essa é uma iniciativa importante do Cleberton Souza que valoriza a questão da prática do esporte para incentivar as pessoas a manterem um estilo de vida saudável. O Desafio Solidário deste ano também traz a bandeira da solidariedade. Vamos arrecadar alimentos não perecíveis para distribuir para as famílias. Para participar basta levar um quilo de alimento não perecível”, comentou Lenon.



O evento foi iniciado com a presença do prefeito Marcelo Delaroli, junto ao idealizador do projeto, Cleberton Souza, da primeira-dama municipal, Pâmela Delaroli, do diretor-geral do Conleste, Hédio Mataruna, do secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho e a coordenadora do evento, Angélica Souza. Além da presença dos secretários e vereadores.

A ação solidária é uma iniciativa do ultramaratonista Cleberton Souza, que decidiu encerrar sua carreira com esse desafio em Itaboraí. Além do papel social, o atleta, que é empresário na cidade há 10 anos, correu 5.000 km em 55 dias na maior prova de corrida do planeta.

Confiram a Programação:

04/09 - Aulão aberto de Taekwondo, às 9:30h

05/09 - Domingo na Praça especial DSI, 9h às 17h

05/09 - Roda de capoeira, às 10h

05/09 - Aulão e apresentação do Espaço de Dança Muniz Menezes, às 16h

05/09 - Aulão de Crossfit, às 18h

05/09 - Escolinha de atletismo infantil

06/09 - Aulão de Muay Thai, às 19h

11/09 - Corrida e caminhada do 35º BPM, às 7h

12/09 - Passeio ciclístico, às 7h

12/09 - Aulão de Crossfit, às 8h

12/09 - Escolinha de atletismo infantil

12/09 - Encerramento, às 11h