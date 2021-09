Domingo na praça rolou acelerado neste final de semana - Foto: Divulgação

Publicado 06/09/2021 11:32 | Atualizado 06/09/2021 11:32

Itaboraí - Neste último final de semana (04 e 05/09), que foi véspera de um feriadão prolongado, o 'Domingo na Praça', da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, chegou com sua edição especial do Desafio Solidário Internacional (DSI) e uma programação ainda mais divertida.

O DSI começou na última quinta-feira (02/09) e tem como objetivo principal arrecadar alimentos e distribuir para as famílias em vulnerabilidade social, clínicas de reabilitação e projetos sociais com crianças e idosos. Além de marcar o encerramento da carreira do ultramaratonista Cleberton Souza, itaboraiense e empresário que correu 5.000 km em 55 dias na maior prova de corrida do planeta.

O secretário de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, destaca a importância de um evento desse nível para a cidade e reforça o convite para que mais pessoas continuem participando e ajudando o próximo.

“A gente topou e mergulhou de cabeça no Desafio Solidário, porque sabemos que a pandemia instalou caos e prejudicou muitas pessoas. Estamos aqui por uma grande causa, essa ação tem o objetivo de alimentar muitas pessoas. Então é importante que mais participantes venham pra cá e nos ajude a aumentar a quantidade de alimentos arrecadados, que serão enviados para quem mais precisa”, finalizou o gestor da pasta.

A população está recebendo de forma positiva essa ação que visa transformar a vida de várias pessoas. “É uma iniciativa muito bacana, porque incentiva o esporte, uma boa rotina de vida e ao mesmo tempo ajuda a alimentar quem precisa está passando por momento de carência diante dessa pandemia”, disse Marcelo Júnior, morador do bairro Areal.

No sábado, logo pela manhã, a diversão ficou por conta do aulão de Taekwondo que reuniu apaixonados pelo esporte na principal praça do município. À tarde, o público contou com mais um aulão, dessa vez a galera do Karatê marcou presença e encantou com os movimentos da modalidade.

O tão esperado domingo no município chegou e além de proporcionar lazer e entretenimento ao ar livre com brinquedos infantis, Yoga, feira de artesanato e muita música, recebe um aulão e apresentação de dança do Espaço Muniz e Menezes e uma grande aula de crossfit, comandada pela arena Amazonas, para sacudir a praça e mostrar que é possível viver de forma mais saudável e radical.

Vale lembrar que a programação especial DSI, vai até o dia 12/09 e reserva ainda mais atividades gratuitas para a população.