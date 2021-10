Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Itaboraí - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 01/10/2021 10:40

Itaboraí - Na noite de ontem (quinta-feira 30/09) um homem foi assassinado no meio de uma rua do bairro do Santo Antônio, identificado como Wellington Cardoso Bravo, de 48 anos, levou vários tiros morrendo no local.

A Polícia Militar informou que o 35°BPM foi chamado por volta das 20:35, 20:45 e foi verificar um caso de homicídio no bairro do Santo Antônio. Ao chegarem na rua 16 encontraram o homem já morto e seu cadáver coberto por um lençol.

Policiais Civis da DHNISG (divisão de homicídios) chegaram no local do crime para realização da perícia técnica. A ex-esposa de Wellington Cardoso Bravo e demais membros da família foram levados para a Delegacia Especializa em Homicídios em Niterói, onde foram prestar prestaram depoimento.