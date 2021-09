Ações de prevenção a doenças cardiovasculares marcam a Semana do Coração em Itaboraí - Foto: Divulgação

Ações de prevenção a doenças cardiovasculares marcam a Semana do Coração em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 27/09/2021 19:39

Itaboraí - Com objetivo de alertar a população sobre os cuidados que a população precisa ter com o coração, a Coordenação de Hipertensão e Diabetes da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, através do Projeto Transformar na Terceira Idade, realizou na Praça Itamar, nesta segunda-feira (27/09), a Educativa Intersetorial sobre Prevenção de Doenças Cardiovasculares.

A atividade faz parte de ações de incentivo e valorização das mudanças de hábitos saudáveis em comemoração à Semana Mundial do Coração, que antecede a data comemorada na próxima quarta-feira (29/09). O Dia Mundial do Coração vem trazer um alerta quanto aos hábitos saudáveis para a prevenção de doenças cardiovasculares, evitando os comportamentos de risco, para viver mais e melhor no futuro.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sandro Ronquetti, o intuito da ação é promover a saúde. As equipes também estavam disponíveis para explicar aos presentes a importância de se alimentar corretamente.

“Resolvemos comemorar hoje com os idosos. Isso é importante porque promovemos interação entre elas, com atividades físicas variadas e para todos os gostos. As doenças cardiovasculares não são isoladas. Existem vários fatores que levam e agravam o quadro e vamos aproveitar esse momento para chamar a atenção para os cuidados necessários”, destacou o secretário.

Durante o evento, as pessoas que passaram receberam orientação para ter um coração saudável e tiveram explicação sobre controle da pressão arterial, incentivo a boa alimentação, orientação nutricional, prevenção ao tabagismo e prática de atividade física. Esses são os principais fatores para as doenças cardiovasculares, responsáveis no Brasil, por 72% das causas de morte.

Para uma das participantes do grupo, Luciene Santos, a ação foi importante, pois segundo ela, a sua saúde mudou totalmente. “Eu comecei em janeiro e já perdi nove quilos e estou muito satisfeita com o resultado. Desde quando comecei a participar do grupo de Perda de Peso minha autoestima aumentou. Essa ação está sendo muito boa para quem participa”, disse.