Material apreendido com os acusados após o confronto.Foto: PMERJ

Publicado 24/09/2021 12:42 | Atualizado 24/09/2021 12:43

Itaboraí - Um meliante conhecido como ‘Maquinista’ foi morto e outro, que não teve a identidade revelada, acabou preso após confronto com policiais militares, na noite desta quarta-feira (22), no bairro Nova Cidade, em Itaboraí.



Segundo apurado, uma equipe do Batalhão de Itaboraí (35º BPM) realizou um patrulhamento de rotina, para coibir o tráfico de drogas e roubo de carga quando se deparou com dois homens vendendo drogas na Rua Padre Aloísio Beranger, no bairro Nova Cidade.



Durante a ação houve confronto com armas de fogo e um suspeito foi baleado, sendo socorrido e levado para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O comparsa do 'Maquinista' foi preso. Foram apreendidos um revólver e pequena quantidade de drogas. O caso foi registrado na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).