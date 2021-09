Sambaetiba recebe CRAS Itinerante - Foto: Divulgação

Sambaetiba recebe CRAS ItineranteFoto: Divulgação

Publicado 20/09/2021 18:26

Itaboraí - Os moradores de Sambaetiba interessados em cadastrar e atualizar os dados do Cadastro Único para programas sociais podem procurar o ‘CRAS itinerante’ que estará no pátio da Escola Municipal Amélia Guimarães Fernandes nesta semana. Iniciativa da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), o projeto ficará no local até sexta-feira (24/09), de 9h às 16h.

O objetivo da ação é realizar o cadastro, recadastro, atualização cadastral e desbloqueio do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) para a população, além de oferecer pronto atendimento técnico de plantão.

No local, além do cadastramento das famílias, também estão sendo oferecidas oficina de pintura infantil. Na semana passada, a atuação em Manilha, realizou 616 atendimentos. O projeto também conta com apoio de profissionais do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e do Programa Criança Feliz.

De acordo com a gestora do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Karine Tavares, o serviço mais procurado está sendo o de novos cadastros do Cadúnico.

“O CRAS itinerante em Manilha foi um sucesso. Realizamos 396 novos cadastros do Cadúnico e 120 recadastramentos. Superou nossas expectativas em número de atendimentos e não teve nenhuma ocorrência negativa. A parceria com a Educação foi certeira. A comunidade nos abraçou”, explicou a gestora.

Agenda do CRAS Itinerante

Sambaetiba/ Agro Brasil

Datas: 21 a 24 de setembro

Local: Escola Municipal Amélia Guimarães Fernandes

RJ-116, km 9,5 — Agro Brasil.

Jardim Itambi

Datas: 27 a 30 de setembro

Local: Escola Municipal Sidnei da Silva

Rua XIV, lote 19 — Jardim Itambi