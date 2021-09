Ao todo, serão mais de três quilômetros de benfeitorias que irão mudar a vida da população - Foto: Divulgação

Publicado 17/09/2021 10:06

Itaboraí - Depois de levar asfalto e qualidade de vida para os moradores dos bairros de Quissamã, Ampliação e Manilha. A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), está com uma série de obras pelos quatro cantos do município. Nesta semana, mais uma frente de obras foi iniciada e a região beneficiada desta vez é o bairro Joaquim de Oliveira.

A Estrada Maria Luiz Evangelista mais conhecida como Rua 28 está recebendo pacote de obras, incluindo capina, construção de meios-fios e nivelamento da via, que está sendo preparada para receber os serviços de drenagem, saneamento, pavimentação e sinalização. Até o início de novembro as vias 25 e 28 também serão atendidas pelas intervenções. Ao todo, serão mais de três quilômetros de benfeitorias que irão mudar a vida da população.

Além das melhorias com recursos próprios, o prefeito Marcelo Delaroli ainda assinou com o governador Cláudio Castro um termo de cooperação técnica do Consórcio Nova Infra-Itaboraí com a Prefeitura, para a execução de três projetos, orçados em cerca de R$ 6,5 milhões. Sendo para a construção de uma ponte, saneamento, pavimentação de ruas em diversos bairros e construção de praças.

Já o programa Asfalto Presente, parceria através do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), fornecerá o asfalto e a administração municipal a mão de obra. O prefeito Marcelo Delaroli destacou o trabalho árduo pela transformação da cidade.

“Muitos lugares que antes eram esquecidos já estão vendo a transformação acontecer. Com isso, além de qualidade de vida, nós resgatamos a autoestima da população. Assumimos o governo com diversos problemas herdados, mas estamos conseguindo superar as dificuldades com muito trabalho. Nossas equipes estão permanentemente nas ruas, com intuito de garantir melhorias aos cidadãos”, resumiu Delaroli.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Uiltinho Viana Filho, uma das maiores preocupações do governo é melhorar a infraestrutura dos bairros itaboraienses. "Esse é o nosso compromisso, garantir uma infraestrutura de qualidade a população. Pegamos um município destruído, mas com muito trabalho estamos transformando a nossa cidade. Podemos garantir ao cidadão que não iremos parar de trabalhar", comentou.

Moradora de Joaquim de Oliveira, a manicure Milena Fernandes, 19 anos, conta que este era um sonho antigo de toda a família. “Eu moro aqui desde que nasci e sempre foi muito ruim. Meu pai mora há 50 anos e essa obra trouxe muita felicidade a ele, é algo que ele sempre esperou. Fomos deixados de lado por tanto tempo. Nosso bairro será mais valorizado agora. É muita felicidade ver que finalmente será concluído. Vai melhorar muito a vida de todos aqui”, conta.