Ação conjunta da PM retirou barricadas imposta por criminosos de 10 ruas em ItaboraíFoto: PMERJ

Publicado 16/09/2021 16:54 | Atualizado 16/09/2021 17:05

Itaboraí - Policiais Militares do 35°BPM de Itaboraí, em ação em parceria com o COE (Comando de Operações Especiais) também da Polícia Militar, retiraram barricadas colocadas por criminosos do tráfico de drogas dos bairros Vila Gabriela, Santo Antônio e Monte Verde, no município.

A Polícia Militar informou também que equipes da batalhão, junto com o Batalhão de Operações Especiais o BOPE, também foram até a região com o objetivo de retirar as barricadas para que a população tenha um sentimento de aumento da sensação de segurança. Ação começou na última terça-feira, 14 de setembro e segue em observação pelos agentes militares que patrulham a região.

Os agentes militares, tiveram o apoio de uma retroescavadeira para retirar as barricadas e os obstáculos.

O Comandante da unidade, Tenente-coronel Gilbert dos Santos, informou que: "- Os bloqueios são impostos pelos criminosos para dificultar a entrada dos militares naquela região",

completou.