Ação conjunta da PM retirou barricadas imposta por criminosos de 10 ruas em ItaboraíFoto: PMERJ
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Ação conjunta da PM retirou barricadas imposta por criminosos de 10 ruas em ItaboraíFoto: PMERJ
Polícia Militar retira obstáculos e barricadas em 10 ruas de Itaborai
Militares do 35°BPM realizaram a ação em conjunto com o BOPE e o COE e tiveram o apoio de uma retroescavadeira para retirar as barricadas e os obstáculos
Marcelo Delaroli e governador assinam Consórcio Nova Infra-Itaboraí que levará infraestrutura do município
A solenidade do anúncio das obras de infraestrutura no bairro Jardim Imperial e da entrega do cheque simbólico ao município reuniu várias autoridades e moradores da região
Cães e gatos são vacinados contra raiva em Itaboraí
Ao todo serão 12 etapas passando por 60 bairros da cidade
Prefeitura de Itaboraí firma termo de colaboração para acolher mulheres vítimas de violência
No evento, o prefeito Marcelo Delaroli assinou um termo de colaboração com o Abrigo Rainha Sílvia, que visa acolher mulheres vítimas de violência do municípi
Desafio Solidário Internacional arrecada mais de 3 toneladas de alimentos
O evento durou 10 dias e os alimentos arrecadados vai ajudar muito a quem precisa
Calendário de vacinação contra Covid-19 até adolescentes de 12 anos
Os jovens podem ir até um dos 20 polos de imunização estratégicos espalhados pelo município
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