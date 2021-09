Foram 10 dias de evento e 3 toneladas de alimentos arrecadado - Divulgação

Foram 10 dias de evento e 3 toneladas de alimentos arrecadadoDivulgação

Publicado 13/09/2021 13:56 | Atualizado 13/09/2021 13:56

Itaboraí - obrou fôlego e muita vontade de ajudar o próximo, no encerramento do Desafio Solidário Internacional (DSI) neste domingo (12/09), na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. O ultramaratonista Cleberton Souza ao lado do prefeito Marcelo Delaroli; a primeira-dama, Pâmela Delaroli, e do secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, completaram juntos nas quatro esteiras do evento o último km do desafio, encerrando os 1001 km históricos. Com 10 dias de evento, foram arrecadados mais de 3 toneladas em alimentos.

“Cleberton é um exemplo para muita gente. Até meus filhos se inspiraram nesses últimos dias pedindo para participar e correr junto. Que ele e eventos como esse continuem inspirando mais gente. Tenho certeza que a cidade inteira tem orgulho de tê-lo como cidadão itaboraiense”, disse o prefeito Marcelo Delaroli que levou a família toda para correr também.

Sonho realizado, o atleta encerra a carreira vitoriosa na cidade que há 10 anos é empresário. Mais do que uma despedida, o DSI inspirou a cidade nesses últimos dias que acompanhou, incentivou e, principalmente, ajudou a arrecadar alimentos que serão distribuídos para as famílias em vulnerabilidade social, clínicas de reabilitação e projetos sociais com crianças e idosos.

“Eu tenho me esforçando muito para viver sobre o princípio da honra. A Prefeitura de Itaboraí está se superando entregando um evento grandioso como o DSI, mostrando como tem que ser feito, não poupando esforços. Esse momento ficará marcado na minha vida. Obrigado” disse emocionado o atleta ao receber uma placa tornando cidadão itaboraiense das mãos do prefeito.

Nesse último dia de DSI, a população da cidade veio acompanhar de perto os quilômetros finais. O dia começou com o passeio ciclístico, e depois, foi a fez dos atletas de Muay Thai da cidade fazerem uma demonstração na quadra da praça. Para descontrair e não deixar ninguém parado, a equipe de dança da escola Muniz Menezes convidou todos a sacudir os quadris para não deixar o ultramaratonista perder o ritmo. O encerramento do DSI também contou a palestra sobre Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, apresentação de teatro, exposição de carros antigos e feira Top Fashion.

“Estamos todos da prefeitura cansados, mas felizes. Foram 10 dias de eventos com muita dedicação da equipe prefeitura. Quando se trabalha com uma verdadeira equipe não há obstáculo que seja superado e nem sucesso que não seja alcançado. Itaboraí agradece e vamos continuar inspirando as pessoas a ajudar o próximo e ter uma vida saudável", disse o secretário de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho.

Prestigiaram o encerramento do DSI o secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Araújo; o secretário de Trabalho e Renda, Eudinei Dias; Guilherme Delaroli; o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo; o secretário municipal de Comunicação, Eduardo Novo Terra; o ouvidor do município, Faustino Rodriguez e os vereadores Marquinho Orelha e Alexandre Coqueiro.