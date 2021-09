O programa é uma iniciativa da ONG Instituto de Desenvolvimento do Esporte e Cultura (IDEC), em parceria com a Prefeitura de Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 08/09/2021 20:42 | Atualizado 08/09/2021 20:43

Itaboraí - Mesmo com a saída do container que ficou dois meses estacionado na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, o legado do projeto no município continuará firme. Por isso, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), mantém as inscrições abertas para crianças e adolescentes que tenham interesse em praticar Handebol, Voleibol e Atletismo.

Com a permanência na cidade, a faixa etária foi ampliada para alunos de 5 a 15 anos. As inscrições podem ser realizadas nos dias das aulas e no mesmo local (quadra da Praça Marechal Floriano Peixoto) ou na sede da SEMEL, que agora fica na Rua João Feliciano da Costa, 132, no Centro.

Para efetivar o cadastro do aluno, o responsável deve solicitar ao instrutor e preencher a ficha de autorização. As aulas são realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras em seis horários (8h, 9h, 10h, 14h, 15h e 16h).

O programa é uma iniciativa da ONG Instituto de Desenvolvimento do Esporte e Cultura (IDEC), em parceria com a Prefeitura de Itaboraí. Mais do que um projeto de vivência esportiva, o ‘Container do Esporte’ fez também a capacitação de 10 profissionais de Educação Física e gestores esportivos da cidade que, na primeira semana do projeto, passaram por treinamentos e aprenderam sobre a metodologia de aprendizado do projeto.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho, destaca que todos os materiais esportivos recebidos durante a passagem do container em Itaboraí ficam de legado para dar continuidade a programas esportivos na cidade.

"O município abraçou o projeto e estamos muito felizes em poder dar continuidade nesse trabalho tão importante para incentivar o esporte na juventude. Nossos professores e alunos estão motivados com as atividades, esse é o nosso combustível para continuar buscando iniciativas como essa para Itaboraí", disse o secretário.