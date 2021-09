Ela foi foi sequestrada por criminosos e continua desaparecida - Foto: Lucas Benevides

Ela foi foi sequestrada por criminosos e continua desaparecidaFoto: Lucas Benevides

Publicado 07/09/2021 17:00

Itaboraí “Os bandidos mataram a minha mãe. Já faz quase um mês que ela sumiu e ninguém tem notícias. Quero o direito de, pelo menos, enterrar ela”. Essas são as palavras de um dos filhos da comerciante Edinalva Rodrigues de Almeida, de 47 anos, desaparecida desde o dia 14 de agosto no bairro Porto das Caixas, em Itaboraí, após ter sido retirada de dentro de casa por criminosos.



Um dos filhos da vítima, que prefere não ter a identidade revelada, relatou que os últimos dias sem notícias de sua mãe foram desesperadores, e que pessoas da família vêm sofrendo ameaças dos bandidos.



“Estamos desde o dia 14 de agosto sem qualquer notícia da minha mãe. Eu sei que a polícia tá trabalhando, mas eles não deixaram pistas. Os bandidos mataram a minha mãe e agora ficaram implantando o terror em quem mora perto dela. Isso tudo porque um dos bandidos não gostava da minha mãe e achava que ela tinha ligação com a milícia, algo que nunca existiu. Minha mãe sempre foi trabalhadora e nunca se envolveu com coisa errada”, disse o filho da vítima.



Amigos e familiares negaram a versão de que a vítima seria envolvida com milicianos pelas redes sociais.

Agentes da DHNISG informaram que seguem investigando o caso e contam com a colaboração de denúncias para chegar até a localização da vítima e dos responsáveis pela ação. O Batalhão de Itaboraí, através de seu comando, informou que segue realizando buscas na região, mas, até o momento, nenhuma pista do corpo da vítima foi encontrada. Qualquer informação sobre o paradeiro da vítima, pode entrar em contato através do número (21) 2253-1177.