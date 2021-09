Um temor pela falta de combustível causou engarrafamentos em diversos postos de gasolina - Foto: Rafael Lemos

Publicado 09/09/2021 16:39 | Atualizado 09/09/2021 17:18

Maricá - Foram desmobilizadas as manifestações de caminhoneiros pela Polícia Rodoviária Federal. Ao menos em três pontos aconteceram a paralisaçao: Rodovia BR-101, em Itaboraí e Campos dos Goytacazes; e na BR-040, próximo da divisa entre o Rio de Janeiro e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação em Itaboraí começou, na noite de quarta, por volta de 20h10min, no entroncamento entre a BR-101 e a Rodovia BR-193. Por volta das 2:15 da manhã, aconteceu a desmobilização.



Em Campos, a movimentação começou a partir das 17h40min de quarta. Cerca de 200 pessoas participaram da manifestação.



No Rio, o ato aconteceu na madrugada, às 4h30min. De acordo com balanço mais recente da Polícia Rodoviária Federal, no final da manhã desta quinta-feira todas as obstruções nas rodovias haviam sido desfeitas.