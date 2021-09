Os carros tunados e rebaixados serão destaque na feira de automóveis em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 09/09/2021 19:14 | Atualizado 09/09/2021 19:19

Itaboraí - Para os amantes de carros o Itaboraí Plaza, que fica na BR-101, está com uma extensa programação que já começa no dia 12 com o aniversário de 10 anos do Grupo Grudados no Asfalto. Já no dia 14 vai rolar mais uma edição do “Car Meeting, Bate papo dos Grudados” para quem é fã de carros tunados e rebaixados.

O primeiro evento, de aniversário de 10 anos do Grupo Grudados no Asfalto, será uma edição especial que acontecerá no dia 12/09 das 10h às 17h no estacionamento externo. Será uma mostra de carros tunados, rebaixados e com muita música boa e carros esportivos. O evento é gratuito.

Já no dia 14 vai rolar mais uma edição do “Car Meeting, Bate papo dos Grudados” a partir das 19h no estacionamento externo para os fãs de carros tunados e rebaixados. Esse evento também é gratuito.

O shopping fica na Rodovia BR 101, Km 295 - Sentido Norte –Itaboraí. Mais informações pelo telefone (21) 3785-8585.