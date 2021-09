Vacinação de cães e gatos - Foto: Arquivo

Vacinação de cães e gatosFoto: Arquivo

Publicado 15/09/2021 08:27 | Atualizado 15/09/2021 08:28

Maricá - Os pets de Itaboraí já podem se proteger contra a raiva. Até novembro, a Prefeitura de Itaboraí, através do Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), percorrerá os bairros da cidade para vacinar cães e gatos de Itaboraí. A cada semana será uma região diferente sempre das 9h às 14h. Ao todo serão 12 etapas passando por 60 bairros da cidade.

Podem tomar a vacina cães e gatos a partir de quatro meses. Fêmeas prenhas não devem ser vacinadas, mas as que estão amamentando podem. O responsável pelo animal deverá ficar atento quando a campanha estiver na sua localidade e se possível levar junto a caderneta de vacinação do animal.

“É muito importante não deixar de vacinar o seu cachorro. O Thor saiu cedo hoje para ir na rua se vacinar. Um vizinho nosso viu na internet e nos contou que era vez do nosso bairro”, disse Rosângela Rosa, tutora do pastor alemão Thor de um ano e nove meses, moradora de Ampliação.

A vacinação é gratuita e a Prefeitura de Itaboraí reforça que essa é a única forma de prevenção contra a raiva, que é uma doença infecciosa que afeta os mamíferos, inclusive humanos, causada pelo vírus de mesmo nome. E que os tutores podem ficar tranquilos que todos os lotes de vacina são conferidos e armazenados seguindo todas as orientações técnicas.

“A população está aderindo a campanha de vacinação antirrábica do município. Nossas equipes estão à disposição para tirar todas as dúvidas referentes à vacina. Não deixe de vacinar o seu cão ou gato, a vacina é segura”, afirmou o diretor do Departamento de Vigilância de Vetores de Zoonoses (DVVZ), Adriano de Paula. (SUGESTÃO)

Confira o calendário de setembro da vacinação antirrábica:

13, 14 e 15 de setembro (das 9h às 14h)

Ampliação

13, 14 e 15 de setembro

End: USF – Ampliação 1 (Rua Papa João XXIII, s/n).

Chácaras Iguá/ Colônia

13 de setembro

End: H.E. Tavares de Macedo (Av. 22 de Maio, s/n)

Vila Brasil

13, 14 e 15 de setembro

End: USF – Vila Brasil (Rua Goiás, Qd.6 Lt23).

Grande Rio

13, 14 e 15 de setembro

End: USF – Bairro Amaral (Av. Esperança, 4324).

Areal

14 de setembro

End: USF – Areal (Av. Carlos Lacerda, s/n).

City Areal/ Areal

15 de setembro

End: E.M Prefeito Milton Rodrigues

20, 21 e 22 de setembro (de 9h às 14h):

Nancilândia

20, 21 e 22 de setembro

End: E.M Profª Marly Cid

Nova Cidade

20, 21 e 22 de setembro

End: Capela Nossa Senhora de Nazaré

Jardim Itambi

20 de setembro

End: Campo em frente Bar do Preá (Rua 04, s/n).

Itambi (Centro)

21 e 22 de setembro

End: Sub Prefeitura de Itambi (Rua Anchieta, 20)

Nova Horizonte

20 de setembro

End: Praça do Novo Horizonte (Rua Samuel Garcia, s/n)

Nova Horizonte

21 e 22 de setembro

End: Campo Novo Horizonte (Rua Alto Rodrigues de Freitas, s/n)

27, 28 e 29 de setembro (de 9h às 14h):

Jardim Imperial

27, 28 e 29 de setembro

End: Praça Jardim Imperial (Rua Padre Egídio Cavout, s/n)

Quissamã

27, 28 e 29 de setembro

End: DVVZ (Rua Cesar Xará, 666

Manilha

27, 28 e 29 de setembro

End: Praça da Kajoma, (Rua Artur Souto, s/n

Monte Verde

27, 28 e 29 de setembro

End: USF – Monte Verde (Rua N Qd.18 Lt.10