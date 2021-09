Prefeito Marcelo Delaroli e Governador do Estado do RJ, Claudio Castro - Foto: Divulgação

Publicado 16/09/2021 09:46 | Atualizado 16/09/2021 09:46

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, recebeu o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nesta quarta-feira (15/09), na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, para anunciar obras em diversos bairros através da assinatura do Consórcio Nova Infra-Itaboraí. As melhorias na infraestrutura da cidade ocorrem graças à parceria entre o município e o estado, e vão avançar muito mais após a entrega do cheque simbólico da concessão dos serviços prestados pela Cedae, no valor de R$227 milhões divididos, realizado também na solenidade.

Ao todo, serão três parcelas: R$147 milhões em 2021, R$45 milhões em 2022 e R$35 milhões em 2025. Esses valores são parte da divisão dos R$22,689 bilhões arrecadados com o leilão de privatização da Cedae, a companhia de saneamento do Rio de Janeiro. E a concessionária Águas do Rio, ganhadora do leilão, já se comprometeu a investir nos primeiros cinco anos de gestão somente em Itaboraí o valor de R$264 milhões e R$1 bilhão durante os 35 anos de concessão.

“O governador já é de casa de tanto que tem ajudado Itaboraí. O time da Prefeitura trabalha 24 horas para transformar nossa cidade. E junto com o governo estadual e com o deputado federal Altineu Côrtes estamos conseguindo dar dignidade para essa cidade. Tem muita coisa ainda para fazer, e nós reconhecemos isso, mas estamos colocando nossa cara na rua para resolver os problemas”, disse Marcelo Delaroli.

A união da Prefeitura de Itaboraí com o Governo do Estado promoverá obras nos seguintes bairros: Jardim Imperial, Bairro Chic, Manilha, João Caetano, Sossego, Ampliação, Helianópolis, Quissamã e Engenho Velho. As localidades receberão obras de infraestrutura como drenagem, pavimentação e sinalização urbana, além da construção de uma ponte.

“A gente olha o estado hoje e vê as contas em dia, que as coisas estão acontecendo. Estar aqui numa cidade tão importante para o estado para entregar um certificado desse e poder afirmar que é só o começo, que ainda temos muito para entregar. Tudo isso não é fruto do acaso, é fruto de muito trabalho e suor. Vamos levar água e esgoto tratados, reformar bairros inteiros. O morador do Rio de Janeiro de qualquer município pode voltar a ter orgulho, porque já melhorou e vai melhorar muito mais”, discursou o governador em Itaboraí.

As melhorias vão além dos recursos do leilão da Cedae. Nos bairros de Sossego e Nova Cidade, serão construídas duas novas praças para oferecer lazer aos itaboraienses. Os projetos de infraestrutura são frutos do convênio Asfalto Presente, parceria através do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), que fornecerá o asfalto e a administração municipal a mão de obra.

A solenidade do anúncio das obras de infraestrutura no bairro Jardim Imperial e da entrega do cheque simbólico ao município reuniu várias autoridades e moradores da região. Além do prefeito Marcelo Delaroli e do governador Cláudio Castro, estiveram presentes o vice-prefeito Lourival Casula; o deputado federal Altineu Côrtes e o presidente da Câmara de Vereadores de Itaboraí, Elber Correa, acompanhado de outros vereadores do município.

Além dos secretários municipais, também participaram da cerimônia os secretários de estado de Governo Estadual, Rodrigo Bacellar; de Infraestrutura de Obras, Max Lemos; das Cidades, Uruan Cintra de Andrade, e o diretor-geral do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), Hédio Mataruna.