Trio é preso em Maricá após roubar veículo em Itaboraí - Foto: PMERJ

Publicado 17/09/2021 11:23 | Atualizado 17/09/2021 12:43

Itaboraí - Um trio de criminosos foram presos na cidade vizinha, Maricá, após roubarem um automóvel na região central de Itaboraí na noite de ontem, quinta-feira (16/07).

Policiais Militares do 35º BPM de Itaboraí informaram o 12º BPM que conseguiu capturar os meliantes dentro do automóvel ainda na Estrada de Ubatiba já em Maricá.



Com os bandidos a Policia Militar encontrou uma bolsa (fruto de roubo) com objetos roubados e dois aparelhos celulares.

O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.